La délégation belge pour les Jeux de Tokyo compte un membre de plus depuis ce lundi soir avec Jessie Kaps ! Celle-ci a, en effet, décroché la médaille d’argent lors de l’Euro de tir à la carabine à air, à 10 m, en Croatie, sa première compétition depuis plus d’un an en raison de la crise sanitaire. Au total, Jessie Kaps (23 ans) a marqué 250,2 points, terminant juste derrière la Française Océanne Muller, championne d'Europe avec 251,5 pts. L’Italienne Sofia Ceccarello a complété le podium avec 228,5 pts alors qu’il y avait seulement… deux tickets olympiques en jeu lors de ce fameux rendez-vous européen.