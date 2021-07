Aux JO, elle est l’équivalent féminin de Luka Doncic. À l’image du prodige Slovène qui a éclaboussé le début du tournoi, Emma Meesseman est un véritable phénomène du championnat américain.

Et comme le joueur des Dallas Mavericks, la joueuse des Washinghton Mystics est à Tokyo pour porter sur ses épaules l’ambition d’un pays dont la tradition de basket est bien loin de celle du pays dans lequel ils évoluent tous les deux.

La Fédération internationale de basket la suit d’ailleurs de près. Lors de l’un des entraînements de l’équipe nationale, le community manager de la Fiba a posté une photo d’elle avec la mention "À quel point êtes-vous cool sur une échelle de 1 à Emma Messeman ?"

Dans ce grand cirque olympique, la joueuse a plus que sa place.

Elle l’a d’ailleurs toujours su au fond d’elle, mais n’a pu l’extérioriser qu’après un déclic.

"J’ai regardé les derniers JO et je voyais des joueuses avec qui je joue habituellement et qui ne sont pas meilleures que moi. Cela m’a frappée et je me suis dit : ‘Pourquoi pas moi ?’ J’ai, à ce moment-là, décidé de tout donner pour y parvenir."

Son premier test s’annonce costaud. L’Australie de son équipière des Mystics Leilani Mitchell est l’une des seules nations capables de tutoyer les États-Unis. Un gros défi pour les Cats.

"Nous allons bien jouer", affirme-t-elle. "Mais va-t-on être au top ? Je ne peux pas le dire. C’est une nation qui est presque assurée d’aller en finale face aux Américaines. J’attends de voir comment nous réagirons si une équipe, l’Australie ou une autre, nous met sous pression."

Un peu saoulée de rester sans rien faire à part s’entraîner à Mito, la pivot s’est réjouie de découvrir le Village olympique. Notamment en compagnie de sa grande amie et colocataire lors des grands tournois, Jana Raman.

Blessée à la main juste avant l’Euro, elle effectuera son grand retour sur les parquets ce mardi matin.

"Émotionnellement, elle a pris un gros coup et moi aussi. Elle a manqué le dernier tournoi, mais j’ai toujours cru en ses capacités de revenir pour les Jeux olympiques. Le fait qu’elle soit là avec moi me donne un gros boost."

La présence du public (les Cats commencent à avoir une sérieuse fanbase) aurait pu lui en donner un autre. "J’aurais voulu partager ces belles émotions avec ma famille et mes amis. Je vais essayer d’en profiter un maximum. Et peut-être sera-ce la motivation qu’il faudra pour se qualifier pour les prochains JO."