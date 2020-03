La pandémie a eu raison des Jeux 2020, pas annulés mais reportés de quelques mois.

Au bout d’un suspense très relatif, dans un contexte de pandémie s’accélérant, la vidéoconférence organisée entre le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le président du CIO, Thomas Bach, a donc scellé, ce mardi, le sort des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo. Et permis d’entériner le report à 2021 des JO... 2020, qui en garderont toutefois l’appellation officielle. Une décision qui présente l’immense avantage de faire retomber la pression à de nombreux niveaux, même si l’épineuse question de la date exacte des prochains Jeux olympiques - "au plus tard à l’été 2021" selon le communiqué du CIO, ce qui laisse la porte ouverte à une organisation... printanière - doit encore être débattue.

(...)