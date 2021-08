Les premières images ne trompaient pas. Tom Boon (31 ans) avait le masque. Les caméras ne sont pas passées à côté de sa déception. Longtemps symbole de la génération dorée du hockey belge, l’attaquant a dû passer la finale en tribune, sans pouvoir participer aux débats.

"J’étais blessé durant un mois, je n’étais plus capable de courir , explique-t-il. Je suis revenu tard et on voyait sur les données du GPS que mon rendement physique n’était pas assez élevé. Je n’ai pas réussi à réaliser le dernier pas qui m’aurait permis d’assurer mes tâches sur le terrain, surtout avec la chaleur. En tant qu’attaquant, tu es le premier défenseur sur le terrain, ce qui signifie mettre une pression constante sur les défenseurs adverses. Je trouvais que je progressais dans le tournoi mais mon rendement défensif était un peu court. Peut-être que physiquement, je n’aurais pas tenu le coup en finale."