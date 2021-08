Lors de la finale du tremplin 3 m féminin, le jeune homme de 27 ans a été pris en photo en train de travailler sur sa dernière création en laine. Un moment qui n'est bien sûr pas passé inaperçu et qui a beaucoup amusé les internautes. Mais Tom Daley n'est pas un novice dans la discipline puisqu'il possède même sa propre page Instagram, “Made With Love By Tom Daley”, où il partage régulièrement ses créations. La dernière en date ? Une petite sacoche en laine où ranger sa précieuse médaille d'or

Tom Daley a remporté l’or olympique à Tokyo dans l’épreuve de plongeon synchronisé à 10 mètres, aux côtés de son partenaire Matty Lee. Une belle victoire pour le sportif qui est toujours en lice pour le titre suprême en compétition individuelle. En attendant, le Britannique très apprécié du public, tente de s'occuper et de gérer son stress comme il peut. Ainsi, il a été aperçu dans les tribunes en train de... tricoter.