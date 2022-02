Le départ groupé féminin du biathlon avancée à vendredi

Les deux départs groupés ('mass starts') du biathlon aux Jeux olympiques de Pékin ont été programmées vendredi, les femmes à 15h00 locales (08h00 en Belgique) et les hommes à 17h00 locales, la course féminine ayant été avancée d'un jour, ont annoncé les organisateurs.

Initialement, la mass start dames devait se dérouler le samedi à 17h00 locales, mais les organisateurs ont avancé la course au vendredi à 15h00, en raison des températures très basses attendues ce week-end dans la station chinoise de Zhangjiakou.

Les épreuves de biathlon aux JO-2022 se termineront ainsi le vendredi en début de soirée, à l'issue du départ groupé masculin, où le Français Quentin Fillon Maillet tentera de décrocher une sixième médaille, ce qu'aucun sportif aux Jeux d'hiver n'est parvenu à réaliser sur une seule édition des Jeux Olympiques.

Michelle Gisin conserve son titre du combiné alpin, nouvelle déception pour Shiffrin

La Suissesse Michelle Gisin a conservé son titre sur le combiné alpin, jeudi, aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Sa compatriote Wendy Holdener a décroché le bronze, l'Italienne Federica Brignone complétant le podium.

Douzième à l'issue de la descente, Gisin dominait le slalom pour s'imposer avec un chrono total de 2:25.67. Déjà championne en 2018 à Pyeongchang, elle s'offre un deuxième sacre de rang. La Suissesse, 28 ans, avait décroché le bronze dans le super-G à Pékin. C'est le 5e titre pour la Suisse en ski alpin dans ces Jeux, après l'or des descentes messieurs et dames, du super-G dames et du géant messieurs.

Médaille de bronze en 2018, Holdener, 28 ans, prenait la deuxième place à 1.05. Elle était montée sur la troisième marche du podium en slalom. Elle compte aussi un or dans l'épreuve par équipes mixtes et un argent sur le slalom conquis à Pyeongchang.

Brignone, 31 ans, terminait troisième à 1.85 pour glaner une deuxième médaille dans ces Jeux, après l'argent sur le géant, et une troisième dans sa carrière, avec aussi le bronze sur le géant en 2018.

La Tchèque Ester Ledecka échouait à la quatrième place à 2.65. Ledecka, 26 ans, qui a reconduit son titre sur le slalom géant parallèle en snowboard, ne réussit donc pas à remporter deux titres dans deux sports différents comme à Pyeongchang en 2018, lorsqu'elle avait été sacrée aussi en super G.

Première après la descente, l'Autrichienne Christine Scheyer a fini sixième à 3.58.

Mikaela Shiffrin a connu une nouvelle déception après être partie à la faute dans le slalom. L'Américaine a connu des Jeux compliqués, avec des éliminations dès la première manche en géant puis en slalom, ses deux meilleures chances de titre, une 9e place sur le super-G et une 18e place en descente. (

Le Canada récupère l'or chez les dames en hockey sur glace et s'offre un 5e sacre

Le Canada a remporté le tournoi féminin de hockey sur glace, jeudi, aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Au Centre sportif de Wukesong, le Canada a battu les Etats-Unis, tenants du titre, 3-2 en finale pour s'offrir un 5e sacre dans cette épreuve.

Les deux équipes s'étaient affrontées en phase de poule, avec une victoire 2-4 des Canadiennes, arrivées en finale invaincues après un parcours impressionnant (54 buts marqués, 8 encaissés).

Le Canada mettait la pression d'entrée, avec un poteau et un but annulé dans les premières minutes. Sarah Nurse ouvrait le score après 7:50. Avec 17 points (buts et assists cumulés) dans le tournoi, Nurse égalait le record de sa compatriote Hayley Wickenheiser en 2006 à Turin.

Déjà sacrée en 2010 et en 2014, la capitaine Marie-Philip Poulin (15:02 et 29:08) creusait l'écart en faveur des Canadiennes. Hilary Knight, en fin de deuxième période (36:39), redonnait espoir aux Américaines.

En fin de rencontre, Amanda Kessel marquait le deuxième but américain à 12 secondes de la fin, alors que le Canada était en double infériorité numérique. Malgré une dernière tentative américaine, le Canada récupérait l'or.

Mercredi, la Finlande a dominé la Suisse 4-0 dans la finale pour le bronze.

Depuis l'intégration du tournoi féminin dans le programme olympique, en 1998 à Nagano, les deux équipes se sont partagées tous les titres, les Etats-Unis s'imposant en 1998 et en 2018 à Pyeongchang, le Canada s'adjugeant toutes les victoires entre 2002 et 2014. Il s'agissait de la sixième finale en sept éditions entre les deux nations nord-américaines, seule la Suède parvenant à s'inviter au dernier acte de l'édition 2006 à la place des Américaines.