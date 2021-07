Derrière ses lunettes foncées, impossible de voir, de savoir, quels sentiments animaient Claire Michel au moment de franchir la ligne d’arrivée, à la 34e place de l’épreuve olympique. Plus tôt, on avait vu la Bruxelloise se tâter le mollet qui semblait l’empêcher de courir à son meilleur niveau. Mais, une fois cette ligne passée, ce qui lui avait été interdit en 2016, à Rio, quand elle avait été dépassée par la leader à vélo et donc écartée (ce qui fut encore le cas à Tokyo, à pied cette fois par Flora Duffy, sans qu’on l’empêche de poursuivre), Claire s’est effondrée, en larmes. Son calvaire se terminait dans les bras de la Danoise Miller, venue la réconforter.

Plus d’un quart d’heure avant, l’épilogue de ce triathlon olympique avait vu la victoire de la Bermudéenne Flora Duffy, sacrée championne olympique en 1h55’36 pour 1,5 km de natation, 40 km à vélo et 10 km à pied. La médaille d’argent est revenue à la Britannique Georgia Taylor-Brown, à 1’14, et celle de bronze à l’Américaine Katie Zaferes, à 1’27. Plus loin, Valerie Barthelemy fut plus heureuse que Claire Michel. Sortie de l’eau en 17e position, à 0’54 des meilleures, Valerie a intégré le deuxième peloton à vélo pour parachever son œuvre à pied en se classant 10e, à 3’13 de Duffy, signant ainsi son meilleur résultat international au meilleur moment.