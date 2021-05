Après leurs excellentes prestations individuelles le week-end dernier, à Yokohama, les triathlètes belges ont confirmé ce vendredi, à Lisbonne, où ils ont remporté haut la main l’épreuve de qualification olympique par équipes. Lancé par Claire Michel, notre relais mixte a pu compter sur Jelle Geens, Valerie Barthelemy et Marten Van Riel pour décrocher une victoire de prestige et, surtout, s’assurer de sa place aux Jeux de Tokyo !

Sorti de l’eau dans les pieds du Suisse, Marten Van Riel a parachevé, à vélo, puis à pied, le chef-d’oeuvre signé par ses trois équipiers. Première en lice, Claire Michel figurait en quatrième position, à 13 secondes d’un trio Danemark-Italie-Suisse, à l’issue du premier relais (300 m de natation, 7 km à vélo, 1,7 km à pied) pour céder le témoin à Jelle Geens. Celui-ci assura et permit à Valerie Barthelemy de partir à la cinquième place.

La Belgo-Américaine effectua, alors, une excellente natation pour revenir au deuxième rang, à 7 secondes de l’Italienne, seule en tête. Mais celle-ci ne put résister au retour de la Belge avec la Suissesse et la Danoise, les meilleurs pays depuis le départ de cette épreuve. Et Valerie laissa Marten achever le travail. Celui-ci revint sur le Suisse avant de s’envoler à vélo et assurer à pied pour l’emporter en 1h23’58 devant l’Italie et la Suisse !