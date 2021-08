Le visage fermé de Jolien D’Hoore parle pour elle. Venue à Tokyo pour y décrocher un deuxième podium olympique, la Gantoise repart finalement bredouille du vélodrome d’Izu. "Une déception" d’autant plus grande qu’elle participait là à sa dernière course sur piste.

"C’est extrêmement frustrant de terminer (une carrière) comme ça, souffle la médaillée de bronze de l’Omnium carioca, en 2016. Ce n’était pas la course d’adieu espérée."

À la retraite à la fin de la saison, la pistarde (31 ans) ne sera donc pas parvenue à intégrer le top 3 d’une course à l’américaine dont elle avait fait sa priorité avec Lotte Kopecky. Deux chutes et trop d’approximations empêchant rapidement la paire belge, championne du monde de la spécialité en 2017, de se mêler à la course au titre.



(...)