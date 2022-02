Un résumé des temps forts de la journée de compétition de ce mardi 8 février aux Jeux olympiques de Pékin.

BIATHLON - Quentin Fillon-Maillet, un Bleu en or

La première médaille d’or française de ces Jeux de Pékin a été remportée ce mardi par Quentin Fillon-Maillet, sacré champion olympique de l’individuel (20km) devant le Biélorusse Anton Smolski (à 14.8) et le Norvégien Johannes Boe (à 31.3). Le leader de la Coupe du monde (43:17.2) l’a emporté en signant un 18/20 au tir mais en faisant surtout parler ses qualités de ski. Grâce à ce premier titre individuel, Fillon-Maillet sort véritablement de l’ombre de l’ancien champion olympique Martin Fourcade. Et les Belges ? Florent Claude (75e), Thierry Langer (77e), Tom Lahaye-Goffart (90e) et César Beauvais (91e ) ont terminé bien loin. Trop loin...

PATINAGE ARTISTIQUE – Hanyu perd gros, record pour Chen

Grosse déception pour le Japon avec la contre-performance de son patineur star Yuzuru Hanyu. Candidat à un troisième titre consécutif, celui-ci a manqué son quadruple Axel, devant se contenter de la 8e place provisoire après le programme court. Tout profit pour l’Américain Nathan Chen, impeccable lors de cette première journée qui s’est conclue par un nouveau record du monde (113.97). Reste à confirmer lors du libre...

PATINAGE DE VITESSE – doublé néerlandais sur 1.500m

Kjeld Nuis a prolongé avec brio le titre olympique conquis en 2018, sur 1.500m, épreuve dont il a établi un nouveau record olympique. Le Néerlandais a réalisé un chrono de 1:43.31 pour composer avec son compatriote Thomas Krol un sacré doublé. Le Sud-Coréen Kim Minseok a dû se contenter de la troisième place. Pas dans un grand jour, Bart Swings s’est classé 13e et Mathias Vosté n’a, lui, pu éviter la 29e place. À revoir sur des distances plus favorables...

SKI ACROBATIQUE – Eileen Gu pour l’histoire

La suspense a plané jusqu’au dernier moment au-dessus du grand tremplin de Shougang, pour l’épreuve du Big Air, mais c’est bien la Chinoise Eileen Gu (18 ans) qui a remporté l’objet de toutes les convoitises. Un premier succès marquant pour cette Californienne qui a choisi de représenter le pays de sa maman et qui sera encore en lice pour deux titres supplémentaires en slopestyle et en halfpipe. Une star en devenir.

SKI ALPIN – Matthias Mayer, toujours roi du super-G

L’Autrichien Matthias Mayer a bien failli déclencher involontairement sa cellule alors qu’il se mettait en position dans le portillon de départ. Une petite erreur qui aurait pu entraîner de graves conséquences pour le médaillé de bronze de descente, qui n’en a pas pour autant perdu ses moyens, pas davantage que lorsqu’il a tapé une porte de plein fouet sur son parcours ! Mayer, impressionnant d’aisance et crédité d’un temps de 1:19.94, a devancé l’Américain Ryan Cochran-Siegle de 4 centièmes et le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde de 42 centièmes pour conserver son titre dans la discipline. Une troisième médaille d’or, donc, pour Mayer, vainqueur de la descente en 2014. Un crack !

SKI DE FOND – Johannes Klaebo pour une 4e médaille d’or

Le sprint messieurs (style libre) n’a pas échappé au Norvégien Johannes Klaebo. Auteur d’un triplé en or lors de la dernière édition (sprint individuel, sprint par équipes, relais 4x10km), le skieur nordique (2:58.06), champion du monde de la spécialité, a dominé la concurrence dont l’Italien Federico Pellegrino (+0.26) et le Russe Alexander Terentev (+1:31). Après une déconvenue lors du skiathlon, Klaebo s’est remis dans le sens de la marche et est peut-être en route vers une nouvelle moisson. Notre compatriote Thibaut De Marre (76e sur les 90 engagés) n’a, lui, pas réussi à s’extraire des qualifications et à atteindre les quarts de finale.

SNOWBOARD - Esther Ledecka, en route pour un nouveau doublé ?

Comme il y a quatre ans, à Pyeongchang, la Tchèque Esther Ledecka a fait main basse sur le titre olympique en slalom géant parallèle. L’Autrichienne Daniela Ulbing et la Slovène Gloria Kotnik l’accompagnent cette fois sur le podium. Ledecka, qui avait réussi un doublé inédit en Corée en ajoutant le titre en super-G en... ski alpin, a décidé de tenter à nouveau cette prouesse à Pékin. Rendez-vous, dès lors, ce 11 février !