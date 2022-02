16 centièmes, tel est l’écart qui a séparé Corinne Suter de Sofia Goggia pour le sacre olympique en descente ! Alors que l’Italienne distribuait les baiser au public clairsemé et à la caméra en bas de “The Rock”, la Suissesse a sorti une descente impeccable d’engagement et de fluidité pour finalement triompher dans le long plat final.

"Je n’arrive pas à réaliser. C’est juste fabuleux !" s’est exclamée la championne du monde en titre de la discipline qui avait débuté ses Jeux de Pékin par une 13e place en super-G, mais a heureusement pour elle peaufiné ses réglages depuis lors. La native du petit canton de Schwytz a ainsi offert à la Suisse son quatrième titre alpin par quatre skieurs différents, après Beat Feuz en descente, Marco Odermatt en géant, Lara Gut-Behrami en super-G, une performance inédite. Corinne Suter devient également la deuxième skieuse à remporter d’affilée les titres mondial et olympique en descente après Lindsey Vonn (2009 et 2010).

"Souvent, je me suis vue moins bonne que ce que je valais…" a ajouté la Suissesse de 27 ans.

"Félicitations à Corinne, je suis un peu triste de ne pas avoir gagné, mais j’aurais signé pour la médaille d’argent après ma blessure !" a déclaré Sofia Goggia, avant le traditionnel appel vidéo à sa mère. La performance semblait impossible il y a encore trois semaines, quand la Lombarde s’était occasionnée une entorse du genou gauche après une chute sur le super-G de Cortina d’Ampezzo.

Shiffrin (18e) : dernière chance en combiné

Encore loin du podium, Mikaela Shiffrin s’est classée 18e de cette descente. L’Américaine n’a plus désormais que le combiné pour ne pas rentrer bredouille de ces Jeux de Pékin. Heureusement, elle en est la grandissime favorite, notamment en l’absence de la Slovaque Petra Vlhova, blessée, qui a quitté la Chine pour se ménager. Mais Shiffrin aura quand même face à elle la tenante du titre, Michelle Gisin, médaillée de bronze en super-G et sixième du slalom, qui sait parfaitement allier vitesse et technique. Et une autre Suissesse, Wendy Holdener, troisième en 2018, à Pyeongchang, postulera également pour le podium.