Ce samedi après-midi, une vidéo a circulé sur internet. On y voit Eddy Demarez tenir des propos homophobes envers les Belgian Cats alors qu'elles arrivaient à l'aéroport. Le journaliste prétend

Ne se sachant pas à l'antenne, il continue ensuite à tenir des propos nauséabonds en comparant Billie Massey à "une montagne. Tu l'as déjà bien regardé ? C'est une colosse", déclare-t-il à l'un de ses confrères avant de poursuivre son monologue malsain en réalisant un jeu de mots douteux sur Emma Meesseman ou en continuant à attaquer d'autres joueuses.

"Les Mestdagh, une est lesbienne, l'autre pas. Carpréaux est un homme."

Sporza et VRT ont annoncé la suspension immédiate d'Eddy Demarez qui ne commentera plus jusqu'à nouvel ordre.

Le reporter a publié un communiqué où il tente de se défendre maladroitement.

"Dans l'euphorie après l'honneur des médaillés de retour, j'ai fait des déclarations dans une conversation privée loin du studio où j'ai sérieusement franchi la ligne. Je n'ai jamais eu l'intention d'offenser qui que ce soit en raison de son sexe ou de son orientation. Je tiens donc à présenter mes sincères excuses aux Belgian Cats et à leur équipe ainsi qu'à tous ceux qui se sentent offensés. J'ai envoyé mes excuses personnelles aux joueuses. J'en tirerai les leçons nécessaires et veillerai à ce que cela ne se reproduise plus à l'avenir."

Les Belgian Cats réagissent

Les joueuses n'ont pas tardé à réagir sur Twitter.