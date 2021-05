Le splendide Nouveau stade olympique national de Tokyo a accueilli, ce dimanche, un événement test de grande importance pour les organisateurs des Jeux. À l’occasion de ce meeting d’athlétisme baptisé "Ready steady Tokyo" et qui s’est bien entendu déroulé à huis clos (la région, comme d’autres, reste soumise à l’état d’urgence jusque fin mai au moins pour endiguer une hausse des infections au coronavirus), les protocoles anti-Covid 19 (avec bulles, tests quotidiens, prise de température, désinfection des équipements...) mis en place pour le grand rendez-vous sportif de l’été ainsi que les différents gestes barrières (masques, distanciation,…) ont été testés en conditions réelles. Rien à voir toutefois avec le gigantisme des Jeux olympiques pour lesquels on attend plus de 60.000 personnes en provenance de 200 pays: il est question ici de 420 athlètes dont 9 seulement n’étaient pas issus du pays hôte.

Parmi eux, Justin Gatlin, vainqueur à 39 ans du 100m en 10.24, ou encore Mutaz Essa Barshim, qui a partagé la victoire avec Naoto Tobe à 2,30m. "Je me suis senti parfaitement en sécurité. La bulle fonctionne !" a expliqué le sprinter américain, qui va tenter de se qualifier pour ses quatrièmes Jeux olympiques. "C’était une expérience différente, il sera difficile de s’adapter, mais la prudence est de mise."

À l’extérieur du stade, l’ambiance était nettement moins enthousiaste : une centaine d’opposants aux Jeux olympiques, munis de calicots invitant à l’annulation de la future compétition, ont, en effet, fait entendre leur voix. Pas sûr qu’elle parvienne jusqu’aux oreilles des pontes du CIO et des responsables du comité d’organisation...