Emmanouíl Karalís a réalisé un concours prometteur face a de sérieux adversaires. Dans un concours où Armand Duplantis a remporté l'or, le perchiste hellénique a fini 4ème ex-aequo du concours, dépassant la barre des 5m80.

À l'arrière de son dossard, le jeune grec de 21 ans a décidé d'écrire un mot à destination de ses parents: "Thank you Mom + Dad". Un "merci maman et papa" qui a ému de nombreux internautes sur la toile. Un geste simple et rempli de douceur, pour ses premiers Jeux Olympiques, qui font la magie de ce genre d'événements.