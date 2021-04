Depuis les Jeux olympiques d’été de 2008, la Monnaie Royale de Belgique a pour tradition d’encourager les athlètes du Team Belgium grâce à une magnifique pièce commémorative. Il n’était encore jamais arrivé que les Jeux olympiques soient reportés pour avoir lieu exactement 1 an plus tard, comme ce fut le cas l’année dernière pour les Jeux de Tokyo. Par conséquent, l’émission officielle de la Monnaie Royale de Belgique a, elle aussi, été reportée d’une année.

Après 1 an d’attente, la vente a enfin pu être lancée ce mercredi, à J-100. La Commissaire des Monnaies, Ingrid Van Herzele, remettra bientôt un exemplaire de la pièce à tous les athlètes du Team Belgium qui se rendront à Tokyo cet été: "Grâce à cette pièce, nous voulons encourager nos athlètes pour les Jeux olympiques. Nous espérons qu’elle leur portera chance !"

Olav Spahl, Directeur du Sport de haut niveau du Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) et chef de mission pour Tokyo 2020, s’est montré enthousiaste par rapport à cette pièce : "À 100 jours des Jeux olympiques de Tokyo 2020, le Team Belgium aborde la dernière ligne droite avant la compétition. Notre équipe vise le haut du podium et pour ce faire, ses membres doivent unir leurs forces. La Monnaie Royale de Belgique encourage déjà les athlètes du Team Belgium et propose une pièce exclusive placée sous le signe des Jeux olympiques. Nous sommes très fiers de cette magnifique émission qui a été créée en collaboration avec le COIB. Il s’agit d’une pièce de collection : pas uniquement un incontournable pour les collectionneurs de pièces, mais également pour tous les amateurs de sport."

Cette nouvelle émission de la pièce de 5 euros affiche sur l’avers plusieurs références stylisées aux Jeux olympiques d’été de Tokyo, "esprit d’équipe" en caractères japonais et le logo du Team Belgium. Le revers présente la carte de l’Europe, l’indication de nationalité dans les 3 langues, l’année 2020 et la valeur nominale. La pièce est emballée dans une coincard en 4 langues (un emballage de collection au format de carte bancaire). La pièce de monnaie est émise en 2 variantes : une en relief classique et une en couleur sur l’avers. Elle paraîtra avec un tirage total de maximum 12 500 exemplaires, dont 6 250 (50%) en couleur.