Les rendez-vous se suivent et, grâce à l’équipe des Belgian Tornados, ils se ressemblent… heureusement pour notre pays ! Le relais 4x400 m masculin va, en effet, vivre sa quatrième finale olympique consécutive, ce samedi à Tokyo, où une troisième place lors de la deuxième série (2.59.37) a permis à Alexander Doom (45.3), Jonathan Sacoor (44.1), Dylan Borlée (44.46) et Jonathan Borlée (45.43) de se qualifier. Et ce, en dépit d’une blessure de notre dernier relayeur qui, alors qu’il était en tête, a tenu bon, au mépris de la douleur, pour préserver l’essentiel : une place en finale.

