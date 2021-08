Côté belge

C’est LA très bonne nouvelle de la nuit. En hockey, les Red Lions ont battu l’Inde (5-2) en demi-finale et se qualifient pour une deuxième finale olympique, après Rio en 2016. Une performance qui permet ainsi à la Belgique de remporter une quatrième médaille.

En athlétisme, nos compatriotes ont également brillé. Ismaël Debjani a remporté sa série du 1.500m et se qualifie pour les demi-finales. Même constat pour le Liégeois Robin Vanderbemden, qui s’est hissé en demi-finales du 200m.

Déception en revanche pour Artuur Peters, qui s’est classé 10e en kayak monoplace 1.000m. Sa sœur, Hermien Peters, et Lize Broekx ont fait (un peu) mieux en terminant 9e du kayak biplace 500m.

A l'international

Comment passer à côté de l’exploit magistral de Karsten Warholm? Le Norvégien a pulvérisé le record du monde du 400 m haies en finale. L’exploit d’autant plus grand pour le sportif de 25 ans puisqu’en un mois et deux courses il a abaissé un record du monde vieux de 29 ans.

Toujours en athlétisme, Malaika Mihambo a décroché l’or au saut en longueur à un ultime essai à 7 mètres.

En basket, la Slovénie s’est qualifiée pour les demi-finales. Les coéquipiers de Luka Doncic ont facilement battu l’Allemagne.

Lisa Carrington a enchaîné les médailles mardi matin à Tokyo. La Néo-Zélandaise s'est offert un quatrième titre de championne olympique en kayak en remportant le 500m en K2 avec sa compatriote Caitlin Regal et un record olympique à la clé qui plus est (1:35.785). Une heure plus tôt, elle avait décroché l'or dans le K1 sur 200m, son troisième titre olympique d'affilée, avec également un record olympique (38.120)..