Image choc, dimanche, à l’arrivée de la poursuite féminine en biathlon. La Norvégienne Ingrid Landmark Tandrevold s’est effondrée sur la ligne avant d’être secourue par le service médical, puis emmenée à l’hôpital. Et, vu ses antécédents cardiaques, elle a été renvoyée chez elle par sa fédération !

"Je pensais vivre le meilleur jour de ma carrière et ce fut le pire !" a expliqué Tandrevold, âgée de 25 ans et... triple championne du monde avec la Norvège dans les épreuves par équipes.

"J’ai déjà connu des problèmes cardiaques. Je pense que j’ai été trop loin pendant cette course..." a encore ajouté la Norvégienne, en lice pour le podium jusque dans le dernier tour de la poursuite, remportée par sa compatriote Marte Olsbu Roiseland, avant de couper subitement son effort et de s’écrouler sur la ligne, provoquant un véritable affolement des autres concurrentes et des officiels sur place.

"Aujourd'hui, j’ai le coeur brisé !" a-t-elle conclu en apprenant qu’elle devait quitter ces Jeux de Pékin et ne pourrait donc participer au relais féminin 4x6 km, prévu ce mercredi.