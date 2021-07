Six jours après avoir remporté le Tour pour la deuxième fois, Tadej Pogacar a conquis le médaillé de bronze de la course en ligne. Une troisième place qui a rendu très heureux le Slovène.

"Je suis vraiment très satisfait, gagner une médaille de bronze aux Jeux Olympiques, c’est un bonheur indescriptible", a expliqué Pogacar. Lequel avait d’abord fait rouler son équipe, c’est-à-dire Jan Tratnik, aux côtés des Belges derrière les échappés, avant de lancer la finale dans le Mikuni Pass en compagnie de Michael Woods et de l’Américain Brandon McNulty, son équipier chez… UAE Emirates. "On avait repéré le Mikuni, je me sentais bien au pied de l’ascension, j’ai décidé d’attaquer, j’ai donné le meilleur de moi-même pour m’échapper mais un groupe s’est reformé."

Le double maillot jaune a confirmé que la course avait été très pénible. "Ce fut l’une des courses les plus dures auxquelles j’ai pris part, notamment parce que c’est une tout autre manière de courir", a poursuivi Pogacar. "Et puis, il y avait la chaleur et l’humidité. J’ai vraiment souffert à partir de la dernière difficulté mais je me suis battu pour cette médaille. Les autres ne roulaient plus pour l’or, mais pour la médaille. Ce n’est que dans les deux derniers kilomètres, quand j’ai compris que Carapaz ne serait pas repris, que je me suis concentré sur le sprint pour gagner une médaille. J’ai ressenti un kick et j’ai presque pris l’argent, mais je suis très heureux avec mon résultat."