Les Cats ont pris une petite claque. Et elle fera du bien pour la suite. “Je préfère qu’on perde et que ça nous serve de réveil plutôt que de gagner et se croire trop fortes”, résume Julie Allemand.

En s’inclinant face à la Chine, les Cats ne se sont pas mises en danger pour le reste du tournoi mais ont pris conscience de nombreux points de travail pour rêver de la médaille. “C’est une chance unique : visons une place en demi-finale”, affirme le coach Mestdagh.