Les sites de ces Jeux olympiques d’hiver sont répartis en trois zones : 1. Pékin ; 2. Yanqing, à 90 km au nord-ouest de la capitale ; 3. Zhangjiakou, à 220 km.

1. Pékin

En plus des cérémonies d’ouverture et de clôture, qui auront lieu dans le célèbre “Nid d’oiseau”, théâtre des JO 2008, cinq sports de glace se tiendront dans la capitale chinoise, où les organisateurs profiteront d’anciennes installations des Jeux d’été. Ainsi, le patinage artistique et de vitesse (piste courte) auront lieu au Palais omnisports, surnommé “L’éventail” en référence à sa ressemblance avec un éventail traditionnel chinois, le hockey sur glace au Centre sportif de Wukesong et au Palais national, le curling au Centre de… natation, rebaptisé “Cube de glace”, et l’autre patinage de vitesse (piste longue) sur l’Anneau national.

2. Yanqing

Les compétitions de ski alpin, bobsleigh, luge et skeleton se dérouleront sur la montagne de Xiaohaituo, où ont été construits deux nouveaux Centres nationaux.

3. Zhangjiakou

Tous les autres sports de neige auront lieu dans la région de Taizicheng, près de Zhangjiakou, à 220 km de Pékin et 130 km de Yanqing. Le ski de fond, le saut à ski et le combiné nordique auront pour cadre le Centre de ski nordique, le biathlon au Stade portant son nom, le ski acrobatique et le snowboard au Parc de Genting.

