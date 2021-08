Les Red Lions communieront enfin avec leurs familles et fans ce samedi à Bruxelles, 48 h après leur titre de champion olympique.

Avec un café en main, des yeux mi-clos et un pas plus lent que d’habitude, les Red Lions ont accompli leur dernière tâche médiatique au lendemain de leur médaille d’or. La soirée du 6 août 2021 restera historique. Les Belges ont signé un triplé inédit qui les place pour le moment parmi les meilleures équipes au monde tous sports confondus. Ces émotions méritaient une énorme fiesta, mais les Red Lions attendent impatiemment samedi soir pour retrouver leurs proches à Bruxelles pour une grande communion avec les supporters.

"Avec le Covid, j’avoue qu’on l’a fait un peu plus cool", expliquait Cédric Charlier avec un air assez éveillé pour un jour d’après. "Nous sommes restés longtemps au stade. Personnellement, j’ai dû faire un test antidopage avec Vic (Wegnez) et Alex (Hendrickx). C’était très long. Nous avons bu quelques chopes dans le vestiaire avec de la musique. Nous avons appelé nos proches. Nous avons rejoint le Village où nous avons mangé des pizzas et des frites. Le COIB avait prévu une petite réception avec quelques officiels et d’autres athlètes dont les Cats."

La soirée s’est terminée loin des appartements...