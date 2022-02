Très mauvaise nouvelle pour Pierre Couquelet (57 ans, ancien participant aux Jeux d’hiver de 1984 en descente et slalom géant): le Tilffois a reçu début de cette semaine les résultats d’un contrôle de l’ONAD (Organisation Nationale Antidopage – Belgique) effectué le 2 décembre dernier. Des taux anormaux de diurétiques et de Dorzolamide (collyre utilisé pour diminuer la pression intraoculaire élevée et pour traiter le glaucome) ont été constatés.

”Je souffre d’une tumeur cancéreuse à l’oeil depuis de nombreuses années”, nous a-t-il expliqué. “J’ai subi une greffe de cornée voici 20 ans, une autre voici deux ans et je fais un début de rejet depuis quelque temps. En plus, j’ai été opéré de la cataracte juste avant la Toussaint. J’ai également un problème au coeur à cause d’une arythmie que je dois traiter avec un médicament – Pretarax. Malheureusement, je n’ai pas pensé à demander des AUTs (Autorisations d’Usages à des fins thérapeutiques). J’ai commis là une erreur administrative et la sanction est irrévocable.”

Erreur administrative, clairement. Pierre Couquelet, comme guide de Linda Le Bon (skieuse malvoyante), n’avait pas du tout à chercher le dernier carat pour mener à bien sa mission. Comme il le dit lui-même, “il ne me servait à rien de prendre un quelconque produit figurant sur une liste anti-dopage”.

Au bout du compte, le Tilffois a été remplacé dans la délégation par Ulla Gilot, fille de Linda Le Bon, une skieuse de top-niveau en Autriche où elle a fait ses études. « Ces Jeux étaient ma contribution au rêve de Linda dont le handicap me touche personnellement", termine-t-il. "Ils résultent d’un travail long de plus de deux ans impliquant toute une équipe lourdement sanctionnée elle aussi. Je souhaite à Linda ainsi qu’aux autres membres de la délégation le meilleur et la médaille de nos rêves."

Pour rappel, nos deux représentants à ces Jeux seront Linda Le Bon et Rémi Mazi, en ski alpin.