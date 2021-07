Wout Van Aert, médaillé d'argent sur la course en ligne, est, sur papier, le grand favori du contre-la-montre olympique de ce mercredi. Problème: on a peu d'informations sur la forme réelle de Ganna et Dennis (qui s'élanceront respectivement à 9h10 et 9h04), deux spécialistes du chrono.Remco Evenepoel, plus effacé durant la course de samedi dernier, pourrait aussi tirer son épingle du jeu sur un parcours difficile, qui semble lui convenir. Le coureur de Schepdaal s'élancera àtandis que Van Aert débutera son effort solitaire àLes autres candidats aux médailles se nomment Primoz Roglic (9h01), Tom Dumoulin (8h56), Brandon McNulty (8h55), Kasper Asgreen (8h59), Joao Almeida (8h58), Remi Cavagna (9h05) ou encore Stefan Kung (9h07).