Ce jeudi, World Athletics devrait officialiser la liste des athlètes qualifiés pour les Jeux olympiques. Hier, la fédération internationale a actualisé les rankings mondiaux, système instauré en 2019 et récompensant les athlètes les plus réguliers par l’attribution de points en fonction des résultats obtenus et du niveau des compétitions dans lesquelles ils furent réalisés. Les athlètes n’ayant pas pu se qualifier via les minima habituels ont donc couru durant deux ans derrière cet autre classement.

(...)