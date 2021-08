Victor Wegnez n’a pas grandi dans un cocon feutré. La vie l’a pas mal balancé dans tous les sens. Écorché vif, il a notamment grandi avec un papa violent. Il a trouvé en Shane McLeod la figure paternelle qui lui a manqué durant son enfance. Le Néo-Zélandais avait d’ailleurs reconnu en début de tournoi qu’il avait un attachement particulier avec le Molenbeekois qu’il a vu évoluer.

Le milieu de terrain, repositionné dans un rôle plus défensif, est le plus heureux du monde dans cette grande famille.

"J’ai aussi une famille qui me suit en Belgique, confie-t-il. Je reçois des messages de mes cousins. Les Red Lions sont mes frères. On vit ensemble. On fête ensemble. On souffre ensemble. Nous vivons des émotions extrêmes."

(...)