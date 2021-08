Le portier des Red Lions s'est surtout illustré lors des shoot-outs, parvenant à en arrêter trois sur les cinq australiens.

Après le match, il savourait au micro de la RTBF. "Je l’avais dit à l’Euro, on sera prêt à Tokyo. on a travaillé très dur pour en arriver ici. C’était un gros match face à une grosse équipe. On s’attendait à l’imprévu donc on était prêt. Je suis content d’être passé par toutes ces étapes et de ramener l’or au pays. Je pense que ma femme est en pleurs et mon petit garçon devant la télé. Je pense qu’ils sont super heureux et ils m’attendent samedi. C’est la plus belle victoire. On a dit qu’on venait pour l’or. La Belgique est un petit pays par sa superficie mais un grand pays par ses athlètes. Après une année horrible, j’espère que les Belges feront une grande fête ce soir", commente l'un des héros du jour.