C’est un roc ! C’est un pic ! C’est un cap ! Que dis-je, c’est un mur ! Vincent Vanasch a été le héros de la finale en stoppant 3 shoot-out sur 5. Govers, Simmonds et Whetton ont redécouvert la solidité du gardien des Reds sur la lotterie des shoot-out. Rien, absolument rien, ne peut perturber le meilleur gardien du monde. Quand l’arbitre a sifflé un retake sur le shoot-out de Whetton, il a vu arriver ses frères en délire qui sprintaient tous vers lui. Vince the Prince est resté de marbre. "Le shoot-out se gagne dans la tête", commence-t-il en exhibant un large sourire. "Je suis passé par tous les chemins. Des gens n’ont pas cru en moi à un moment de ma carrière. J’en suis ressorti plus fort. En plus, j’ai souvent joué des shoot-out dans ma carrière. L’expérience de la Coupe du monde a été précieuse."