Vingt-sept nouveaux cas de Covid-19 liés aux Jeux diagnostiqués vendredi

Vendredi, 27 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés en lien avec les Jeux olympiques organisés à Tokyo au Japon, ont confirmé les organisateurs. Il s'agit d'un record journalier depuis que les cas liés à la compétition sportive planétaire ont commencé à être décomptés début juillet.

Ces 27 nouveaux cas portent à 220 les infections au coronavirus, dont trois ont été dépistées auprès d'athlètes, selon le comité. Le Japon s'apprête en outre à étendre l'état d'urgence à quatre autres préfectures supplémentaires, dont celle d'Osaka, alors que le nombre de contaminations poursuit sa hausse dans l'archipel au point de peser sur le système des soins de santé. Le Premier ministre Yoshihide Suga devrait ajouter aux préfectures qui sont déjà en état d'urgence, comme Tokyo et Okinawa, celles de Chiba, Kanagawa, Saitama et Osaka. L'urgence déclarée dans un premier temps pour la capitale Tokyo et Okinawa jusqu'au 22 août va de surcroît être prolongée jusqu'à la fin du mois. Ce qui signifie que les jeux paralympiques, qui commencent le 24 août, seront aussi concernés par les restrictions sanitaires. La décision doit être confirmée dans l'après midi par une task force. Le nombre total d'infections quotidiennes au Covid-19 au Japon a franchi le cap des 10.000 jeudi, avec une hausse conséquente à Tokyo qui en a enregistré 3.853. Toutefois le Premier ministre Yoshihide Suga refuse de faire le lien avec la tenue des Jeux olympiques. "Comme nous avons imposé des mesures de lutte contre le virus, telles que la réduction du flux de personnes (en public) et des contrôles plus stricts aux frontières pour empêcher la propagation du virus par les visiteurs étrangers, je pense qu'il n'y en a pas", a déclaré M. Suga aux journalistes l'interrogeant sur le sujet. Selon les données fournies par le gouvernement mercredi, l'occupation des lits d'hôpitaux était de 61% à Tokyo et 71% à Okinawa.