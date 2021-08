En plus du prestige, de la réalisation d’un objectif de vie et d’un accomplissement de soi, les athlètes paralympiques qui rentreront en Belgique avec une médaille autour du cou toucheront une prime sponsorisée par le Fonds Baillet Latour.

Dans les sports individuels une médaille d’or rapportera 15 000 euros, une d’argent, 10 000 euros et une de bronze, 7 500 euros. Si un sportif décroche deux médailles ou plus, seule la médaille la plus élevée sera payée dans sa totalité. Les suivantes seront payées à 50 %. Une médaille d’or accompagnée d’une médaille d’argent rapporteront, par exemple, 20 000 euros à l’athlète (15 000 plus la moitié de 10 000). Pour rappel, aux JO, une médaille d’or rapportait 50 000 euros, une d’argent, 30 000, et une de bronze 20 000. Pour les sports d’équipe, les montants sont divisés par le nombre d’athlètes avec pour chacun un ajout de 10 % du montant de base. Si un tandem enlève une médaille d’or, chaque athlète touchera 9 000 euros, soit 15 000 euros divisés en deux (7 500 euros) plus 10 % de 15 000 euros. Ce qui fait un total de 9 000 euros (7 500 + 1 500). Si l’équipe de goalball qui compte six joueurs décroche l’or, chaque membre repartira donc avec 4 000 euros.

Enfin, les entraîneurs percevront une prime de maximum 10 % de celle accordée à l’athlète ou l’équipe. Un budget total de 125 000 euros est prévu pour les médailles et les montants sont bruts. Si la moisson belge dépasse l’enveloppe budgétisée, le Belgian Paralympic Committee peut décider de réduire les montants par athlètes et entraîneur.