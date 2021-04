Après six jours et… douze régates d’une folle intensité au large de Vilamoura (Portugal), Wannes Van Laer n’est malheureusement pas parvenu à se qualifier pour les Jeux de Tokyo.

Engagé dans la classe Laser Standard, notre compatriote s’est finalement classé 17e, avec 168 points, de cette compétition attribuant deux tickets olympiques aux pays non encore qualifiés.

Arrivé 10e et 33e des deux régates disputées ce samedi, Wannes a été devancé par l’Espagnol Rodriguez Perez, 9e (137 pts) et le Néerlandais Bos 11e (143 pts) au classement général, en plus d’un autre Espagnol, Blanco Albalat, 13e (157 pts), qui le privent des Jeux de Tokyo.

Wannes Van Laer avait participé aux Jeux en 2012, à Londres, et en 2016, à Rio. Terrible déception donc…

Déjà qualifiée en Laser Radial (la version féminine), Emma Plasschaert s’est, elle, classée 6e, avec 109 points, d’une compétition remportée de main de maître par la Danoise Rindom (48 pts).