On ne le dira jamais assez : le Japonais est très serviable et attentionné. S’ils peuvent parfois irriter par leur rigidité face à l’imprévu, il est presque impossible de se fâcher avec eux. L’autre jour encore en quittant notre hôtel de Mishima après huit jours à couvrir les épreuves de cyclisme non loin du mont Fuji, on a eu droit à une démonstration de gentillesse extrême.