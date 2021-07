Les JO et les causes de préoccupations modernes ne font pas bon ménage. Les sportives féminines ont eu raison de se révolter contre le port obligatoire de certaines tenues. Le féminisme est l’un des combats à mener par les générations Y et Z, omniprésentes à Tokyo, mais il n’est pas le seul. Celui de JO plus écoresponsables aurait le mérite d’être pointé du doigt, surtout au lendemain du "jour du dépassement".