Après sa victoire très convaincante en huitièmes de finale du tournoi, Ziad El Mohor nourrissait l'ambition de remporter ce mercredi un nouveau succès qui l'aurait conduit tout droit sur le podium des championnats d'Europe disputés à Minsk. Il n'en a rien été.

Le dernier boxeur belge en lice dans ce tournoi, dans la catégorie des -81kg, est toutefois tombé sur meilleur que lui : l'Azéri Alfonso Loren Dominguez, très mobile, s'est nettement imposé aux points, par cinq juges à zéro (30-27, 30-27, 30-26, 30-27, 30-26), au Sports Palace Uruchie.

Notre compatriote ne s'est vu attribuer aucun des trois rounds disputés, quittant la compétition sur une défaite sévère dans les chiffres. "Il était beaucoup plus rapide sur ses contres. Je pense que sa technique a fait la différence", a-t-il analysé.

Il n'empêche : le Bastognard peut être fier de son parcours !

"Mon rêve de médaille et de podium s'arrête là, c'est vraiment triste", a déclaré Ziad El Mohor à l'agence Belga. "En commençant le tournoi, je ne m'attendais pas spécialement à arriver jusque là et puis, au fil des succès, on a envie de goûter à la médaille. La louper de si peu, c'est encore plus triste."

Galvanisé par son beau parcours, El Mohor rêve maintenant de représenter la Belgique aux Jeux Olympiques de Tokyo. Mercredi, le Comité international olympique (CIO) a d'ailleurs retiré l'organisation du tournoi olympique à la fédération internationale de boxe (AIBA) à cause de graves problèmes de gouvernance pour l'organiser en personne.

Six places sont réservées à l'Europe dans la catégorie d'El Mohor lors du rendez-vous japonais l'année prochaine. "Ça va être difficile mais on va bosser", a lancé son entraîneur Bea Diallo. "Quand je vois le niveau européen ici, je constate qu'il a largement sa place dans le top 8. Il a encore de la marge et de l'expérience à acquérir et nous allons travailler pour y parvenir."

Ziad El Mohor, qui a commencé la compétition il y a quatre ans à peine, aurait pu devenir le premier Belge à remporter une médaille dans un Championnat d'Europe de boxe depuis Daniel Hellebuyck en 1955. "Je suis fier de moi et de mon parcours", a-t-il ponctué.

Les Belges passent à côté des médailles mercredi à Minsk

Artuur Peters, Hermien Peters et Lize Broekx ne sont pas parvenus à apporter une sixième médaille à la délégation belge aux Jeux Européens de Minsk mercredi lors de la sixième journée de compétition.

Les deux kayaks belges engagés en finale sur le plan d'eau de Zaslavl ne sont pas parvenus à monter sur la boîte. Artuur Peters, en lice en K1 1.000 mètres, a signé le 7e temps de la finale. Pour le Limbourgeois de 22 ans, cette étape à Minsk n'était qu'un passage ludique avant d'entamer sa préparation pour les Mondiaux, décisifs en ce qui concerne la qualification pour les JO 2020.

Dans la foulée, sa sœur Hermien et Lize Broekx ont elles aussi pris la 7e place, en finale du K2 500m. Même son de cloche du côté de la paire du Neerpeltse Waterport Club, pour laquelle le périple biélorusse s'apparente au début de leur préparation en vue du rendez-vous hongrois fin août (21-25).

En badminton, la paire Lise Jaques-Flore Vandenhoucke a été battue par les Lettonnes Helina Ruutel et Kati-Kreet Marran sur le score de 2 sets à 0 (21-13, 21-14). Elles terminent leur phase de poule avec une victoire et deux défaites et sont éliminées.

Quant à Maxime Moreels, qui ne pouvait plus se qualifier après ses deux défaites initiales, il a essuyé un nouveau revers mercredi pour son ultime rencontre. Pourtant en tête dans les trois sets contre le Croate Zvonimir Durkinjak, il a dû s'incliner 2 sets 1 (26-24, 19-21, 21-18), trahi par sa gestion des points importants.

Lianne Tan (BWF 51) a récolté l'unique victoire de la journée pour les badistes du Team Belgium. Écartant facilement la Chypriote Eleni Christodoulou 2 sets à 0 (21-8, 21-18), elle s'est hissée en huitièmes de finale. Médaillée d'argent à Bakou il y a quatre ans lors des premiers Jeux Européens, elle retrouvera le terrain du Falcon Club dès jeudi après après-midi. Elle y défiera l'Ecossaise Kirsty Gilmour, 3e tête de série du tournoi et 25e mondiale.