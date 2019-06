Opposé au Tchèque Jan Muzik en huitièmes de finale des championnats d'Europe de boxe, à Minsk, dans le cadre des Jeux européens, Zihad El Mohor (-81kg) s'est imposé aux points à l'unanimité des cinq juges (30-27, 30-27, 30-26, 30-26, 30-26), ce mardi, en Biélorussie.

Au Sports Palace Uruchie, le Bastognard, qui avait battu le Slovène Denis Lazar au tour précédent, a laissé une très belle impression de vivacité et de technique, dominant dans les trois rounds un adversaire plus limité.

« Je suis très heureux, c'était un super combat ! » dit notre compatriote, qui n'a pas manqué de saluer ses supporters Ibrahima Diallo et Nabil Messaoudi dans les tribunes. « Je me sentais bien, je me suis bien échauffé et j'ai bien écouté les consignes de mes coaches, Bea Diallo et Julio Garcia. J'ai rapidement pu remarquer que je n'avais pas les jambes lourdes aujourd'hui. J'ai mieux géré cet aspect-là, je suis content de moi. Même si j'étais un peu asphyxié à la fin des rounds, je récupérais bien lors de la minute de repos. »

© BELGA



Et quand on lui demande où s'est fait la différence, la réponse fuse aussi vite qu'un direct du droit au visage du Tchèque, compté après 45 secondes dans la deuxième reprise.

« Sur ma technique ! Il encaissait bien, comme moi, et il frappait aussi très fort. Mais j'étais plus mobile : je touchais et je repartais, tandis que lui ne faisait que rentrer dedans, ce qui m'a permis de le contrer souvent en crochet. On avait mis une bonne tactique en place. »

Désormais en quarts de finale, Zihad El Mohor, 23 ans, va devoir passer l'obstacle incarné par l'Azéri Alfonso Loren Dominguez s'il veut décrocher une médaille dans ce tournoi. « Je continue à prendre combat par combat et à tout donner pour aller chercher cette médaille ! » conclut-il.