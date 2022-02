Plusieurs disciplines sportives attribuent chaque année leurs récompenses, il n’y a pas de raison que la voile belge fasse exception. Chez nos voisins français, le prix de la décennie fut même décerné fin 2020. Pourquoi pas en Belgique sous peu…

Les Sailing Awards, c’est donc le rendez-vous incontournable du monde de la voile en Belgique. Nombre d’Awards y sont décernés parmi lesquels le prestigieux prix du marin de l'année.

Et le vainqueur est… Jonas Gerckens. Le titre de "Sailor of The Year Man 2021" a été attribué au Liégeois, skipper Volvo de la course au large et sportif de haut niveau sous contrat Adeps. Le jeune quadragénaire est un récidiviste et réalise la passe quatre puisqu’il avait déjà remporté ce titre prestigieux en 2018, en 2017 et en 2013. Plus qu’un trophée, le "Sailor of the Year" c’est une récompense qui met en avant un marin pour l’année écoulée mais aussi plus largement pour l’ensemble de sa carrière.

Jonas Gerckens était évidemment fier et ravi d’obtenir encore ce titre de marin de l’année belge 2021. "Il me tient particulièrement à cœur de par son histoire et son envergure nationale. Avec ce 4e titre de 'Marin de l’année belge', je rejoins la légende Sebbe Godefroid au cumul de titre. Ça donne une motivation supplémentaire pour continuer à être performant et porter haut les couleurs de la Belgique sur les Océans du Globe! Ces médailles 2021 (NdlR: européenne et mondiale) avec les Red Dolphins ou encore ce Top5 avec le Volvo164 sur la Transat Jacques Vabre seraient impossibles sans mon équipe et mes partenaires. Ce trophée est pour eux aussi !"

L’année 2021 de Jonas fut marquée par une très belle 4ème place à la Transat Jacques Vabre avec le co-skipper Benoit Hantzperg sur le Volvo164 (Class40), mais aussi par le titre de vice-champion d’Europe de Course au large en double mixte aux côtés de Sophie Faguet (Figaro 3) sans oublier la médaille de bronze au Mondial de Course au large en double mixte, toujours aux côtés de Sophie Faguet.

Chez les dames, c’est Emma Plasschaert qui a reçu le trophée "Sailor of The Year Woman 2021". L’Ostendaise a remporté la médaille d’or au championnat du monde en laser radial en 2021 et décrocha également une superbe 4e place aux Jeux Olympiques de Tokyo. Galanterie oblige, Jonas Gerckens ne manqua pas d’adresser ses félicitations à Emma Plasschaert pour son titre largement mérité de marin de l’année féminine ainsi que l’équipe de 49erFX (Anouk Geurts et Isaura Maenhaut) pour l’équipe de l’année 2021. "L’engouement, médiatique et public, de plus en plus important en Belgique, pour la Course au Large conforte nos efforts depuis tant d’années. On pourra compter sur moi pour continuer à être une locomotive pour la voile belge et, à moyen terme, pour aider les nouvelles générations noir-jaune-rouge à émerger ! »

En 2022, Jonas participera à la prestigieuse Route du Rhum à bord du Volvo164 et se donne comme objectif le Top 10. Aux côtés de Sophie Faguet, il entend continuer à défendre les couleurs de la Belgique lors des prochains Européens et Mondiaux de course au large en double mixte.