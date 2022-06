Dans sa catégorie (monocoque de 12,50), le Liégeois, en sérieux outsider qu’il est devenu, devra batailler ferme pour s’extirper de la nasse des 55 solitaires rêvant de décrocher le graal. Quatorzième en 2018 en un peu plus de 21 jours, Jonas Gerckens veut marquer l’histoire de la voile belge et partager le mythe de cette traversée, cet ailleurs tant fantasmé et souvent méconnu quand il s’élancera du cap Fréhel pour 3 542 milles (6 562 km).



(...)