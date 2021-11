L’infirmerie de la Fédération francophone affiche complet en cette fin d’année.

Les judokas belges, en particulier francophones, paient vraiment un lourd tribut à la malchance en cette année 2021, dont certains tourneront volontiers la page. En février, à Tel Aviv, Charline Van Snick se blessait à la cheville, évitait l’opération et revenait in extremis pour les Jeux de Tokyo, où la Liégeoise n’est pas passée loin d’une médaille. Depuis lors, Van Snick, âgée de 31 ans, récupère à la fois physiquement et mentalement de cette période stressante, tout comme Sami Chouchi (28 ans), dont la première moitié de saison fut terriblement intense.