Jorre Verstraeten aurait pu être athlète, sport qu’il a pratiqué en même temps que le judo de 6 à 13 ans, ou hockeyeur, mais le stage auquel il voulait s’inscrire avec son frère était complet ! À 23 ans, le voilà donc judoka de haut niveau, discipline qu’il combine avec des études en éducation physique et en management sportif. Quadrilingue, le Louvaniste est discret, mais aussi talentueux et ambitieux. Quelques jours à peine après Sami Chouchi, Toma Nikiforov et Gabriella Willems à Tbilissi, Grand Chelem auquel il ne s’est pas aligné, Jorre s’est offert une formidable médaille d’or (!) à Antalya. Et ce, au terme d’un parcours exceptionnel.