C’est la dernière ligne droite pour les boxeurs Anthony Joshua et Kubrat Pulev avant leur affrontement prévu pour le 12 décembre. Leur combat devait se dérouler le 20 juin, mais a été reporté en raison de la crise sanitaire due au coronavirus. La date du choc a été connue du public suite à son annonce par Kubrat Pulev lui-même sur son site officiel le 12 octobre dernier.

AJ défendra ses titres face au « Cobra »

C’est à Londres, à l’O2 Arena, que le Britannique et le Bulgare vont s’affronter pour les titres IBF, WBO et WBA dans la catégorie poids lourd dans quelques jours. L’actuel tenant du titre, AJ, est le grand favori de ce combat. Le Britannique de 30 ans détient les ceintures mondiales IBF, WBA, IBO et WBO. Comptant 24 combats dans sa carrière, il a connu 23 victoires, dont 21 par K.O. Vaincu par Andy Ruiz Jr en juin 2019, il s’est imposé contre le Mexicain en décembre de la même année pour récupérer ses ceintures mondiales. Anthony Joshua est aujourd’hui très en forme. S’il remporte ce combat, il pourra affronter Tyson Fury en 2021, si le « Gypsy King » sort vainqueur de sa confrontation avec Deontay Wilder.

Mais le Bulgare Kubrat Pulev, dont le surnom est « Le Cobra » ne se laissera pas dominer facilement. Le Colosse de 38 ans compte 29 combats, dont une seule défaite chez les professionnels. Cet affrontement est certainement sa dernière chance de décrocher une grande ceinture. Pour rappel, il a déjà eu une opportunité pareille en 2014, mais est sorti perdant face à l’Ukrainien Wladimir Klitschko. Pulev n’a jamais rencontré Joshua dans un combat. Le seul affrontement prévu entre ces deux boxeurs professionnels devait avoir lieu en octobre 2017. Mais le Bulgare y a renoncé en raison d’une blessure à l’épaule.

Les paris sportifs sur la boxe

1 000 spectateurs peuvent suivre directement ce choc de poids lourd du 12 décembre. C’est le premier affrontement entre boxeurs assisté par le public au Royaume-Uni depuis mars.

betFIRST vous propose des cotes boxe très intéressantes. Vous pouvez parier sur la victoire d’un boxeur par KO, par KO technique ou par décision technique. Il est aussi possible de miser sur un match nul et sur le total des rounds.

Plusieurs types de paris sont disponibles sur betFIRST. Vous pouvez notamment opter pour le pari simple, plus facile pour un novice. Il ne porte que sur un seul événement, par exemple, la victoire d’un boxeur. Mais si vous souhaitez multiplier les gains, tentez le pari combiné qui vous permet de sélectionner au moins deux événements. Vos sélections doivent être correctes, sinon vous ne remportez rien. Le pari système est aussi très intéressant. Vous pouvez choisir plusieurs événements. Mais les sélections n’ont pas à être tout exactes.

Découvrez les informations sur ce combat entre deux grands ici !