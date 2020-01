Journée internationale du sport féminin !

L’occasion de mettre en lumière ces sportives qui ont marqué leur discipline. Beaucoup de joueuses de tennis ont marqué leur temps.

Comme Steffi Graf, Mary Pierce, Amélie Mauresmo ou encore les sœurs Williams. En athlétisme, Yelena Isinbayeva, Allyson Felix et Marie-José Pérec ont réalisé de nombreux records. Nadia Comaneci et Simone Biles ont marqué l'histoire de la gymnastique. En natation, Laure Manaudou,Therese Alshammar et la très regrettée Camille Muffat se sont distinguées. Lindsey Vonn est devenue la figure du ski féminin. Avec son palmarès unique, Jeannie Longo est une légende du cyclisme. En football, Ada Hegerberg a été la première à remporter le ballon d’or en 2018.