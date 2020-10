Débutés il y a cinq ans, les travaux auraient dû durer une année. Mais ils sont à l’arrêt…

Quatre ans. Quatre ans, déjà, que les judokas francophones attendent leur dojo, à Louvain-la-Neuve, dont la pose de la première pierre date exactement du 26 mai 2015. Ce jour-là, deux ministres des Sports, André Antoine et René Collin, le président de la FFBJ, Michel Bertrand, et le directeur Haut niveau du COIB, Eddy De Smedt, avaient symboliquement immortalisé leurs empreintes à l’emplacement prévu, sur trois terrains de tennis du Complexe sportif de Blocry. Et ils avaient fièrement annoncé un délai de… 365 jours ouvrables pour la finalisation du projet, soit septembre 2016.