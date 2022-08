L’Allemand Udo Quellmalz, nouveau coach principal de... Casse et Nikiforov

L'Allemand a été présenté ce lundi, à Wilrijk, en présence de Matthias Casse. "Je suis très heureux que Udo Quellmalz effectue son premier entraînement en tant que coach principal de Judo Vlaanderen avec la conviction que nous avons pu attirer le successeur presque idéal à Mark Van der Ham", explique Koen Sleeckx, actuel DT néerlandophone. "Après la démission de Mark, j'ai entamé des consultations avec les entraîneurs et les judokas en mars et nous sommes arrivés ensemble à un profil pour son successeur. Il devait être prêt à poursuivre sur la voie choisie, qui vise à élargir la base et repose sur un sport de haut niveau scientifiquement éprouvé. Très vite, Udo Quellmalz a semblé correspondre à ce profil, mais on a bien sûr dû négocier les conditions pratiques et financières. Le mois dernier, on a organisé un stage d'une semaine à Bruges sous la direction d'Udo Quellmalz pour donner à nos judokas un aperçu de sa façon de travailler. Tout le monde s'est montré enthousiaste à l'issue de celui-ci."

Âgé de 55 ans, Udo Quellmalz a été champion olympique en 1996, à Atlanta, en -65 kg après avoir déjà décroché une médaille de bronze en 1992, à Barcelone. Il a également été sacré champion du monde en 1991 et 1995. En tant qu’entraîneur national de l’Autriche, il a notamment mené Ludwig Paischer (-60 kg) à la médaille d’argent en 2008, lors des Jeux de Pékin.