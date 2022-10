Matthias Casse en finale du Mondial !

L’Anversois a battu le Japonais Fujiwara et retrouvera le Géorgien Grigalashvili pour la revanche de l’an dernier…

Pour la deuxième fois d’affilée, Matthias Casse s’est qualifié pour la finale du Mondial ! En demi-finale, l’Anversois a, en effet, éliminé le Japonais Fujiwara et retrouvera le Géorgien Grigalashvili pour la revanche de l’an dernier. Au terme d’un combat totalement indécis, Matthias était encore mené par waza-ari à dix secondes de la fin quand, dans un corps-à-corps, il contra son adversaire pour le plaquer au sol. Le cri de joie accompagna le poing serré tant il était conscient de l’importance de ce mouvement. Matthias Casse défendra donc bel et bien son titre. Un sacré défi car, dans l’histoire de la catégorie (-81 kg), seul le Sud-Coréen Jae-Bum Kim est parvenu à conserver sa couronne, en 2010 et 2011 !

Auparavant, Matthias Casse avait écarté deux jeunes judokas de 22 ans qu’il n’avait encore jamais rencontrés. Le Britannique Moorhead, d’abord, sur une projection après 4’26 ; le Kirgiz Masabirov, ensuite, sur une immobilisation après 3’51. Arrivé en quarts de finale, l’Anversois retrouvait un adversaire plus connu en la personne de l’Autrichien Borchashvili (27 ans/n°9), qu’il avait battu à deux reprises jusqu’ici, en 2021 et 2022, à Tel Aviv. Là, ce fut un peu plus compliqué pour Matthias, poussé à une longue prolongation (4’32), mais victorieux sur trois pénalités logiques pour passivité. La route des demi-finales était, dès lors, dégagée pour un rendez-vous avec le Japonais Fujiwara (24 ans/n°12).