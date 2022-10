Mondial de judo : Toma Nikiforov battu pour le bronze

Toma Nikiforov a été dominé par l'Azéri Kotsoiev, 24 ans et n°11. Après une première partie de combat fermée et brouillonne, Kotsoiev a déclenché un premier mouvement, sans réussite, avant de prendre les commandes sur le deuxième, couronné d'un waza-ari. Doublement pénalisé à l'entame de la dernière minute, notre double champion d'Europe (2018, 2021) a tout tenté dans ce sixième duel entre les deux judokas, mais n'a jamais semblé en mesure de bousculer son adversaire. Gêné ces dernières saisons par plusieurs opérations, notamment aux épaules, Toma Nikiforov termine cinquième et signe son meilleur résultat au Mondial depuis sa médaille de bronze en 2015, à Astana.