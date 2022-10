Gabriella Willems ne méritait pas une telle issue à Abou Dhabi !

Tout ça pour ça ! Tous ces efforts pour arriver en finale de ce Grand Chelem d’Abou Dhabi, la deuxième de sa carrière après Düsseldorf 2020. Et, une fois là, être poussée vers la sortie par son adversaire, la Grecque Teltsidou, et par l’arbitre mongol, dont on taira le nom. Gabriella Willems ne méritait pas une telle issue dans ce tournoi qui lui vaut finalement la médaille d’argent.

Engagée en -70 kg, Gaby s’était, en effet, qualifiée avec brio pour cette finale, face à Teltsidou (26 ans/n°36), qu’elle avait rencontrée et battue une fois par le passé, en 2018, à… Abou Dhabi déjà ! Mais, à l’époque, c’était en seizièmes de finale. Rien à voir avec le combat qui l’attendait ce samedi après-midi.

La tension était au rendez-vous de ce face-à-face et elle s’est ressentie d’emblée avec une pénalité pour la Grecque (garde illicite), puis pour la Liégeoise (sortie du tatami). Et encore une autre pour chacune d’elles, un peu plus tard, pour garde illicite.

Alors qu’on avait le sentiment que Gaby avait la main sur son adversaire, mais ne parvenait pas à placer une attaque, tant elle était puissante, les deux judokas ne parvinrent pas à se départager au cours des quatre minutes réglementaires.

Prolongation. Là, la Grecque mit toute sa force dans la balance et poussa, sans attaquer, la Belge en dehors du tatami. Ce que l’arbitre considéra (encore) comme une sortie illicite, synonyme de pénalité, la troisième, fatale. Non, cette finale ne méritait pas un tel dénouement. Gabriella Willems non plus !

Pour commencer cette journée, Gaby avait été opposée à la modeste représentante d’Arabie saoudite, Fai Alsulbud, qui lui avait résisté… seize secondes. Plus sérieusement, notre compatriote retrouva, ensuite, la Slovène Pogacnik (30 ans/n°19), qu’elle écarta par ippon. Arrivée en quart de finale, Gaby mit un peu plus de temps à se débarrasser de l’Israélienne Goshen (22 ans/n°27) sur clé de bras pour atteindre les demi-finales.

Là, pas de retrouvailles avec la Suissesse Lengweiler, mais bien avec l’Italienne Esposito (20 ans/n°51). Une adversaire contre qui elle avait déjà combattu à deux reprises avec un bilan d’une victoire partout. À Riccione pour notre compatriote mais, surtout, à Tachkent, au deuxième tour du Mondial, pour l’Italienne !

Cette fois, ce fut une autre histoire, Gaby prenant la direction du combat. Après avoir retourné une première fois son adversaire (mouvement non récompensé), elle la plaqua au sol de manière indiscutable peu après la mi-combat, prenant ainsi une belle revanche. En vain finalement…