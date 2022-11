Malik Umayev décroche une superbe médaille de bronze à Bakou !

Malik Umayev s’est offert une superbe médaille de bronze en -73 kg ce samedi, à Bakou, la deuxième de sa jeune carrière en Grand Chelem après celle décrochée en avril, à Antalya, en… -81 kg. Malgré deux magnifiques attaques, l’une après une dizaine de secondes et l’autre à mi-combat, le Liégeois de 22 ans a dû patienter jusqu’à la prolongation pour venir à bout de l’Ouzbek Yuldoshev (27 ans/n°9), récent médaillé de bronze à Tbilissi.

Auparavant, Malik s’était débarrassé du Gambien Njie avant de signer une superbe victoire face à l’Azéri Orujov (31 ans/n°16), vice-champion olympique (2016) et mondial (2017, 2019) et déjà champion d’Europe en 2016. Un fameux client qu’il a battu en deux temps, chaque fois en le plaquant sur le dos.

En quarts de finale, Malik retrouvait un autre Azéri, plus jeune, Heydarov (25 ans/n°3), champion d’Europe et encore médaillé de bronze mondial cette année. Là, ce fut plus délicat, Heydarov trouvant l’ouverture à deux reprises dans la dernière minute d’un face-à-face équilibré. Renvoyé aux repêchages, Malik Umayev battait alors le Turc Demirel pour avoir le droit de disputer le combat pour le bronze, face à l’Ouzbek Yuldoshev…