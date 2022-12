Du jamais vu : 10 judokas belges qualifiés pour le Masters !

Pour être invité au Masters, important dans l’optique de la qualification olympique, il faut figurer dans le top 36 mondial de sa catégorie. Pas de problème pour Matthias Casse (n°2 en -81 kg) qui sera accompagné de Sami Chouchi (n°9). Idem pour Jorre Verstraeten (n°4 en -60 kg) et Toma Nikiforov (n°8 en -100 kg). La surprise est venue de Malik Umayev qui, grâce à sa cinquième place ce week-end, à Tokyo, a arraché sa qualification en -73 kg.

Pour sa première participation au rendez-vous japonais, le Liégeois de 22 ans a écarté le Thaïlandais Terada et le Français Gaba avant de s’incliner en quarts de finale face au Japonais Hashimoto, vice-champion du monde. Et encore, au terme d’un face-à-face acharné et indécis, long de 7’28 ! Repêché, Malik a, alors, battu l’Allemand Gabler pour avoir le droit de disputer le bronze à un autre Japonais, Oyoshi, contre qui il a perdu, terminant au pied du podium. Mais ce résultat lui a permis de gagner 11 places au ranking où il pointe au 36e rang.

Côté féminin, la surprise se nomme… Charline Van Snick. Si elle n’a plus combattu depuis les Jeux de Tokyo, la Liégeoise de 32 ans figure toujours à la 33e place en -52 kg, catégorie où elle est devancée par Amber Ryheul (n°26). On note également les présences d’Ellen Salens (n°34 en -48 kg), de Mina Libeer (n°15 en -57 kg) et, bien entendu, de Gabriella Willems (n°19 en -70 kg). Top !