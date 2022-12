Judo : Jorre Verstraeten sorti par l’arbitre au Masters !

Après les éliminations de Charline Van Snick (-52 kg) et Mina Libeer (-57 kg), Jorre Verstraeten n’a pas réussi à franchir le cap du deuxième tour ce mardi, à Jérusalem, théâtre du Masters. N°4 mondial, le Louvaniste était exempté du premier et retrouvait l’Azéri Baymarov (20 ans/n°25), le troisième représentant en -60 kg de ce pays dont le coach principal est un certain Mark Van der Ham. Dès les premières secondes (sept !) de combat, Jorre fut sanctionné par l’arbitre pour garde illicite. Ensuite, alors qu’il tentait de prendre l’initiative, notre médaillé de bronze européen se vit infliger une nouvelle pénalité, cette fois pour fausse attaque. Dans la foulée, l’Azéri marqua sur un mouvement d’épaule qui surprit Verstraeten. Mais ce fut bien l’arbitre qui décida du sort du Belge en le sanctionnant une troisième fois, pour garde illicite (?)…