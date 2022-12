Judo : Gabriella Willems combattra aussi pour le bronze au Masters !

Forte de ses excellentes prestations en cette fin d’année, après une longue absence à cause d’une blessure et d’une opération au genou, Gabriella Willems avait envie de rattraper le temps perdu, en quelque sorte. Hélas, son face-à-face avec Polleres n’a pas tourné comme elle l’avait imaginé, l’Autrichienne parvenant à la plaquer deux fois au sol. Dommage… Il n’empêche, la Liégeoise combattra pour le bronze, face à la Japonaise Niizoe (26 ans/n°3), médaillée de bronze au Mondial et récemment victorieuse à Tokyo. Un dur morceau !

Auparavant, Gabriella Willems avait éliminé la Britannique Petersen (23 ans/n°14) et l’Australienne Coughlan (27 ans/n°7), toutes deux après prolongation, pour arriver en quarts de finale face à la Croate Cvjetko (21 ans/n°6), vice-championne du monde ! Et, cette fois, la Liégeoise ne dut pas attendre le fameux "golden score" puisqu’elle immobilisa sa rivale pour filer en demis, où l’attendait Polleres…